В МГИК пообещали идти навстречу незарегистрированным кандидатам

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком при рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы будет идти им навстречу, заявил член МГИК Дмитрий Реут.

Ранее замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в МГИК поступило три заявления от незарегистрированных кандидатов, сегодня в столичном избиркоме планируется рассмотрение первой жалобы.

"Все поступившие к нам обращения мы очень внимательно рассмотрим. На комиссии, увидев недочеты, шли кандидату навстречу и подписи зачли. Мы имеем полную возможность в рамках нашей рабочей группы. Если увидим какие-то ошибки, сомнения, будем трактовать в пользу кандидата", - сказал Реут на совместном заседании общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.