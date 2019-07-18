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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГИК пообещали идти навстречу незарегистрированным кандидатам

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком при рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы будет идти им навстречу, заявил член МГИК Дмитрий Реут.
Ранее замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в МГИК поступило три заявления от незарегистрированных кандидатов, сегодня в столичном избиркоме планируется рассмотрение первой жалобы.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
17 июля, 16:12
В СПЧ призвали при выдвижении в МГД соблюдать равенство всех перед законом
"Все поступившие к нам обращения мы очень внимательно рассмотрим. На комиссии, увидев недочеты, шли кандидату навстречу и подписи зачли. Мы имеем полную возможность в рамках нашей рабочей группы. Если увидим какие-то ошибки, сомнения, будем трактовать в пользу кандидата", - сказал Реут на совместном заседании общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
17 июля, 13:18
В Мосгоризбиркоме рассказали о зарегистрированных кандидатах в МГД
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