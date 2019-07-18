Матвиенко предложила устроить конкурс на название для белорусской АЭС

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии а Санкт-Петербурге. 18 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гражданам Союзного государства России и Белоруссии придумать название для АЭС в белорусском Островце.

"Отмечу важность реализации знаковых инвестиционных проектов. Крупнейшим является строительство двухблочной атомной электростанции в Островце", - сказала спикер в четверг на пленарном заседании шестого форума регионов России и Белоруссии.

Она отметила, что работа постепенно выходит на финишную прямую. "В связи с этим предлагаю подумать над названием станции. Можно рассмотреть возможность проведения публичного конкурса, чтобы граждане наших стран сами выбрали название", - сказала Матвиенко.

Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.