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РИА Новости
Союзное государство

Матвиенко предложила устроить конкурс на название для белорусской АЭС

Вчера, 12:57
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии а Санкт-Петербурге. 18 июля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии а Санкт-Петербурге. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гражданам Союзного государства России и Белоруссии придумать название для АЭС в белорусском Островце.
"Отмечу важность реализации знаковых инвестиционных проектов. Крупнейшим является строительство двухблочной атомной электростанции в Островце", - сказала спикер в четверг на пленарном заседании шестого форума регионов России и Белоруссии.
Она отметила, что работа постепенно выходит на финишную прямую. "В связи с этим предлагаю подумать над названием станции. Можно рассмотреть возможность проведения публичного конкурса, чтобы граждане наших стран сами выбрали название", - сказала Матвиенко.
Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.
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Союзное государствоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБелоруссияРоссияВ мире
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