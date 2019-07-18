Матвиенко предложила устроить конкурс на название для белорусской АЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гражданам Союзного государства России и Белоруссии придумать название для АЭС в белорусском Островце.
"Отмечу важность реализации знаковых инвестиционных проектов. Крупнейшим является строительство двухблочной атомной электростанции в Островце", - сказала спикер в четверг на пленарном заседании шестого форума регионов России и Белоруссии.
Она отметила, что работа постепенно выходит на финишную прямую. "В связи с этим предлагаю подумать над названием станции. Можно рассмотреть возможность проведения публичного конкурса, чтобы граждане наших стран сами выбрали название", - сказала Матвиенко.
Первая белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200.
Для строительства БелАЭС выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на осень этого года, второго - на 2020 год.