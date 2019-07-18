Медведев призвал ускорить строительство жилья для пострадавших от паводка

Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров в Доме правительства Российской Федерации. 18 июля 2019

Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров в Доме правительства Российской Федерации. 18 июля 2019

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Построить новое жилье для пострадавших от паводка в Иркутской области нужно быстро, но не в ущерб качеству, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

"Неоднократно говорили о том, что в Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому строить нужно действительно максимально быстро. Все коллеги, которые за это отвечают, занимаются этим вопросом", — отметил премьер.

Медведев также сообщил, что кабмин обсуждает возможность выделения из резервного фонда 14,1 миллиарда рублей для решения жилищных проблем пострадавших. Средства должны пойти на покупку нового жилья, капремонт, строительство домов.

подписал постановление об ускорении компенсационных выплат. В понедельник глава правительствапостановление об ускорении компенсационных выплат.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.