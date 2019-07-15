Медведев подписал постановление об ускорении выплат пострадавшим от паводка

Местный житель возле разрушенного паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото

Местный житель возле разрушенного паводком дома в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщается на странице кабмина в соцсети Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщается на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте"

Документ устанавливает трехдневный срок для оформления документов на предоставление компенсаций.

Также отмечается, что соцвыплаты государственных внебюджетных фондов будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков.

Правительству Иркутской области поручено содействовать созданию комиссий по оценке потерь имущества первой необходимости и ежедневно контролировать их работу.

В свою очередь, Центробанку рекомендовано отслеживать, дошли ли деньги из кредитной организации до пострадавшего, а банкам — продлить режим работы подразделений и расширить банкоматную сеть.

Кроме того, Пенсионный фонд и "Почта России" должны оперативно выплачивать пенсии и другие соцвыплаты, в том числе в труднодоступных районах, а МВД — "бесперебойно" выдавать пострадавшим паспорта взамен утраченных.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.