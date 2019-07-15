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РИА Новости

Медведев подписал постановление об ускорении выплат пострадавшим от паводка

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМестный житель возле разрушенного паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Местный житель возле разрушенного паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Местный житель возле разрушенного паводком дома в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое поможет ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщается на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Документ устанавливает трехдневный срок для оформления документов на предоставление компенсаций.
Также отмечается, что соцвыплаты государственных внебюджетных фондов будут производиться в опережающем порядке, вне установленных графиков.
Правительству Иркутской области поручено содействовать созданию комиссий по оценке потерь имущества первой необходимости и ежедневно контролировать их работу.
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В свою очередь, Центробанку рекомендовано отслеживать, дошли ли деньги из кредитной организации до пострадавшего, а банкам — продлить режим работы подразделений и расширить банкоматную сеть.
Кроме того, Пенсионный фонд и "Почта России" должны оперативно выплачивать пенсии и другие соцвыплаты, в том числе в труднодоступных районах, а МВД — "бесперебойно" выдавать пострадавшим паспорта взамен утраченных.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали.
В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
Сейчас специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион поступает гуманитарная помощь.
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