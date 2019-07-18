В Кремле оценили инициативу по платежному механизму для торговли с Ираном

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Создание европейскими странами совместного механизма для расчетов с Ираном (INSTEX) является важным проектом, Россия следит за ним и не исключено с учетом опыта его работы взаимодействия с системой РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Это важная инициатива. Это важный проект. Он направлен на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничений их деятельности со стороны третьих стран. И поэтому мы, конечно, отслеживаем информацию, которая об этом поступает", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к созданной платежной системе ЕС, чтобы обмениваться платежами в торговле с Ираном и хотела ли бы Россия присоединиться к этой системе.

"И здесь, если я не ошибаюсь, уже были с нашей стороны заявления о том, что с учетом каких-то первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет", - добавил он.