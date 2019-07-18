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РИА Новости

В Кремле оценили инициативу по платежному механизму для торговли с Ираном

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Создание европейскими странами совместного механизма для расчетов с Ираном (INSTEX) является важным проектом, Россия следит за ним и не исключено с учетом опыта его работы взаимодействия с системой РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Это важная инициатива. Это важный проект. Он направлен на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничений их деятельности со стороны третьих стран. И поэтому мы, конечно, отслеживаем информацию, которая об этом поступает", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к созданной платежной системе ЕС, чтобы обмениваться платежами в торговле с Ираном и хотела ли бы Россия присоединиться к этой системе.
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"И здесь, если я не ошибаюсь, уже были с нашей стороны заявления о том, что с учетом каких-то первого опыта использования этой системы, когда она будет активирована, нельзя исключать и взаимодействия на этот счет", - добавил он.
Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
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ЕвросоюзДмитрий ПесковРоссияСШАЭкономика
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