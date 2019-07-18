Речи о личной встрече Путина и Зеленского пока не идет, заявил Песков

"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков журналистам.