Речи о личной встрече Путина и Зеленского пока не идет, заявил Песков

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Речи о личной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не идет, надо дождаться окончания предвыборного ажиотажа на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока об этом (встрече президентов) речи не идет. И давайте согласимся, пока важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы, когда без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - сказал Песков журналистам.
Путин и Зеленский 11 июля провели первый телефонный разговор, он состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.