Украинская полиция круглосуточно охраняет избирательные комиссии

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские взяли под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с парламентскими выборами, которые пройдут на Украине в воскресенье, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на замглавы ведомства Александра Фацевича.

"Полицейские уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий. Избирательную документацию завезли на 69 окружных избирательных участков", - говорится в сообщении.

По его словам, на Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств.

Он сообщил, что полиция зарегистрировала уже более 5,3 тысячи заявлений и сообщений, связанных с выборами, возбуждено 273 уголовных дела.