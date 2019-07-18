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РИА Новости

Украинская полиция круглосуточно охраняет избирательные комиссии

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредвыборная акция в Киеве
Предвыборная акция в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Полицейские взяли под круглосуточную охрану все избирательные комиссии в связи с парламентскими выборами, которые пройдут на Украине в воскресенье, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на замглавы ведомства Александра Фацевича.
"Полицейские уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий. Избирательную документацию завезли на 69 окружных избирательных участков", - говорится в сообщении.
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По его словам, на Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств.
Он сообщил, что полиция зарегистрировала уже более 5,3 тысячи заявлений и сообщений, связанных с выборами, возбуждено 273 уголовных дела.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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