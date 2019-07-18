Госдума расширила полномочия ФНС

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон о наделении Федеральной налоговой службы (ФНС) полномочиями по проведению контрольных закупок в целях выявления организаторов незаконных лотерей и азартных игр.

Проект закона был разработан правительством во исполнение поручений президента РФ по совершенствованию организации и проведения лотерей и азартных игр и усилению ответственности за нарушения закона в этой сфере.

В ноябре 2017 года в законодательство РФ были внесены изменения, возлагающие на ФНС полномочия по ведению списков лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что они занимаются незаконной организацией и проведением лотерей и азартных игр. Однако полномочия ФНС по выявлению таких лиц не были законодательно закреплены.

Принятый депутатами в четверг закон устраняет этот правовой пробел. Он позволит ФНС проводить контрольные закупки для установления лиц, которые незаконно занимаются организацией и проведением азартных игр, лотерей, продажей лотерейных билетов, приемом лотерейных ставок.

Такие закупки могут проводиться и для выявления доменных имен и указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, используемые для такой незаконной деятельности.