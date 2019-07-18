Систему электронного голосования в Москве повторно протестируют 23 июля

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Систему электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, повторно протестируют 23 июля, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в МГД Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что при первом тестировании системы дистанционного электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять.

"Предыдущий тест дал сбои, мы не можем удовлетвориться такими результатами. Мы предлагаем большой городской тест, открытый для всех в Москве. Предлагаемый вопрос - "что нужно делать с бездомными собаками и кошками", - сказал Венедиктов в ходе заседания штаба.

Он отметил, что москвичи смогут выбрать несколько вариантов ответа на предложенный вопрос: стимулировать граждан брать питомцев домой, стерилизовать и отпускать, отлавливать и отвозить за город, разрешать усыплять или ничего не делать.

"В личном кабинете (на сайте mos.ru - ред.) сейчас в разделе "популярное" появляется это голосование", - добавил заместитель главы департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

Он пояснил, что 18 июля на сайте появится форма предварительной записи для участия в тестовом голосовании, а 23 июля оно будет открыто для всех. По словам Венедиктова, по итогам повторного теста системы штаб соберется снова и обсудит оставшиеся вопросы.