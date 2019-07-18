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РИА Новости

Суд в Сингапуре не комментирует развод бывшего короля Малайзии с россиянкой

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
Мисс Москва — 2015 Оксана Воеводина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Шариатский суд Сингапура, в котором по информации СМИ был 1 июля зарегистрирован развод между султаном малайзийского штата Келантан, бывшим королем Малайзии Мухаммадом V и россиянкой Оксаной Воеводиной, отказался комментировать эту информацию.
"К сожалению, мы не можем давать справки или комментарии по таким вопросам третьим лицам и СМИ", - заявили РИА Новости по телефону в Шариатском суде.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
12 января, 08:00
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Информацию о разводе монарха и его российской жены, вступивших в брак в конце 2018 года, опубликовала в среду на первой полосе малайзийская газета New Straits Times. В социальных сетях после этого появилась копия свидетельства о разводе, выданного бывшим супругам сингапурским Шариатским судом, однако подлинность документа пока официально не подтверждена.
Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва - 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года.
Король Малайзии Мухаммад V
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В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.
Некоторые наблюдатели связывают отречение короля Мухаммада V от престола с его женитьбой в конце 2018 года на гражданке иностранного государства, российской фотомодели Оксане Воеводиной.
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