Суд в Сингапуре не комментирует развод бывшего короля Малайзии с россиянкой

БАНГКОК, 18 июл – РИА Новости. Шариатский суд Сингапура, в котором по информации СМИ был 1 июля зарегистрирован развод между султаном малайзийского штата Келантан, бывшим королем Малайзии Мухаммадом V и россиянкой Оксаной Воеводиной, отказался комментировать эту информацию.

"К сожалению, мы не можем давать справки или комментарии по таким вопросам третьим лицам и СМИ", - заявили РИА Новости по телефону в Шариатском суде.

Информацию о разводе монарха и его российской жены, вступивших в брак в конце 2018 года, опубликовала в среду на первой полосе малайзийская газета New Straits Times. В социальных сетях после этого появилась копия свидетельства о разводе, выданного бывшим супругам сингапурским Шариатским судом, однако подлинность документа пока официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва - 2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года. Как заявил РИА Новости источник в администрации королевского дворца Истана Негара, король более года регулярно навещал в России свою невесту. Источник подтвердил, что свадьба прошла в Москве. По данным New Straits Times, брак был оформлен 7 июня прошлого года.

В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарха в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.