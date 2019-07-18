Глава МГД заявил, что электронное голосование состоится при любых условиях

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Электронное голосование состоится в Москве в любом случае, несмотря на сбои во время тестирования, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ранее сообщалось, что при первом тестировании программы электронного голосования, которую будут использовать на выборах в Мосгордуму, произошли сбои, программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять.
"Процесс электронного голосования регулируется не только нашим законом, но и законом федеральным. Поэтому эксперимент по электронному голосованию у нас состоится при любых условиях. Поэтому мы уверены, что технические службы исправят те недочеты, которые выявили при проведении первого тестирования. Голосование пройдет", - сказал Шапошников на совместном заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.