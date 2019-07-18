Глава МГД заявил, что электронное голосование состоится при любых условиях

"Процесс электронного голосования регулируется не только нашим законом, но и законом федеральным. Поэтому эксперимент по электронному голосованию у нас состоится при любых условиях. Поэтому мы уверены, что технические службы исправят те недочеты, которые выявили при проведении первого тестирования. Голосование пройдет", - сказал Шапошников на совместном заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму.