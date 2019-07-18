Почти 60% украинцев довольны деятельностью Зеленского, показал опрос

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Число жителей Украины, которые довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, за последний месяц выросло почти до 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой " Число жителей Украины, которые довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, за последний месяц выросло почти до 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой " Рейтинг ".

Ранее, 19 июня, "Рейтинг" публиковал данные аналогичного опроса, тогда деятельностью Зеленского была довольна только половина жителей Украины, 19% были противоположного мнения, а 28% не определились с ответом.

Результаты опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга" показали, что "58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения, еще 24% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему".

Кроме того, в тексте опроса говорится, что работой Верховной рады недовольны более 80% (в прошлом месяце – 90%) респондентов, довольны - только 7%, остальные не определились с ответом.

Опрос проводился с 13 по 17 июля 2019 года методом формализованного (face-to-face) интервью по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2%.