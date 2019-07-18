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РИА Новости

Почти 60% украинцев довольны деятельностью Зеленского, показал опрос

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Число жителей Украины, которые довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, за последний месяц выросло почти до 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее, 19 июня, "Рейтинг" публиковал данные аналогичного опроса, тогда деятельностью Зеленского была довольна только половина жителей Украины, 19% были противоположного мнения, а 28% не определились с ответом.
Результаты опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга" показали, что "58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 19% - противоположного мнения, еще 24% - пока не смогли сформировать свое отношение к нему".
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Кроме того, в тексте опроса говорится, что работой Верховной рады недовольны более 80% (в прошлом месяце – 90%) респондентов, довольны - только 7%, остальные не определились с ответом.
Опрос проводился с 13 по 17 июля 2019 года методом формализованного (face-to-face) интервью по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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