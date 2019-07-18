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РИА Новости

В Омске задержали двух человек, принудительно "лечивших" наркозависимых

Вчера, 12:05
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали двух омичей, которых подозревают в незаконном лишении свободы граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции установлено, что задержанные с 2017 года руководили так называемым реабилитационным центром. Данная организация не имела лицензии на медицинскую деятельность. Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества", - рассказала Ирина Волк.
Потерпевших избивали и угрожали им, после чего заставляли подписывать документы о добровольном согласии на "лечение".
"Сообщить о своем положении родственникам или полиции они не могли, так как в центре действовал запрет на общение с внешним миром. Редкие телефонные звонки осуществлялись под контролем представителей администрации. При этом родственники граждан регулярно вносили денежные средства в качестве ежемесячной оплаты", - добавила официальный представитель МВД России.
При обысках у руководителей центра изъяли газовый пистолет и большое количество сильнодействующих лекарств.
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Одного из задержанных поместили под стражу, его сообщник находится под домашним арестом.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, речь идет о реабилитационном центре ООО "Очаг", который работал с 2017 года в поселке Чернолучье и Камышловском. Руководитель центра не имел специального образования, лицензии и не обладал знаниями о лечении алкогольной и наркотической зависимости, но при этом активно рекламировал работу центра.
"Совместно с напарником и другими лицами, ранее страдавшими от наркотической зависимости, проводил реабилитационные мероприятия в помещениях центра, якобы направленные на избавление от алкоголизма и наркомании, насильно удерживая против воли зависимых лиц в помещении центров. При этом для изоляции зависимых от алкоголя и наркотиков граждан от общества и ограничения свободы их передвижения сотрудниками центра использовались замки, металлические решетки на окнах, наручники, которыми граждан приковывали к кровати, а также гири, которые прикреплялись к ногам пациентов. В случае неповиновения пациентов избивали, запрещая при этом звонить родственникам. За такие "услуги" подозреваемые брали с родственников зависимых лиц ежемесячную плату от 15 до 20 тысяч рублей", - рассказали в СК.
Потерпевшими следствием признаны восемь мужчин, правоохранители разыскивают и других пациентов.
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