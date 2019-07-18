Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Ранее, 11 июля, "Рейтинг" публиковал результаты аналогичного опроса, тогда поддержка "Слуги народа" составляла 47%, а число поддерживающих ее избирателей снизилось на 1,5%.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте "Рейтинга" в четверг.

Проходной барьер смогут преодолеть партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь" (10,5%) и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко (7,7%). В пятерке лидеров также партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (6,9%) и политсила украинского музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука - "Голос" (5,9%). Рейтинг остальных партий составил менее 5%.

Опрос проводился с 13 по 17 июля 2019 года методом формализованного (face-to-face) интервью по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2%.