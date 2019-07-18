Зеленскому предложили попросить Парубия созвать внеочередную сессию Рады

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Депутаты от фракции Верховной рады Украины "Батькивщина" предлагают президенту Владимиру Зеленскому попросить спикера парламента Андрея Парубия провести внеочередную сессию Рады 23 июля, заявила в четверг лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

В среду заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский в письме предложил Парубию созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения антикоррупционных законопроектов. Парубий заявил, что по закону не может созвать внеочередное заседание парламента.

"Мы обращаемся сейчас к президенту Владимиру Зеленскому, действительно по регламенту (Рады – ред.) нельзя провести внеочередное заседание Верховной рады, но точно возможно и необходимо провести внеочередную сессию Верховной рады", - сказала Тимошенко журналистам. Трансляция велась на ее странице в Facebook.

По словам экс-премьера, фракция "Батькивщина" направит соответствующее письмо главе государства с предложением обратиться к спикеру парламента с просьбой провести внеочередную сессию Рады 23 июля.

Тимошенко отметила, что кроме антикоррупционных законопроектов, на рассмотрении которых настаивает Зеленский, необходимо также рассмотреть проекты законов, касающиеся украинского природного газа, введения обязательного медицинского страхования, а также повышения пенсий.

Верховная рада Украины восьмого созыва 12 июля провела последнее заседание, спикер парламента объявил о закрытии десятой сессии.