Пол Маккартни пишет мюзикл "Эта замечательная жизнь"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пол Маккартни пишет мюзикл по мотивам популярного в США фильма "Эта замечательная жизнь" 1947 года режиссера Фрэнка Капры, сообщает New York Post.
Музыкант уже написал десять песен к сценической версии картины. "Никогда раньше мне особенно не хотелось делать мюзикл, - рассказал Маккартни. - Но мы с Биллом (продюсером проекта Биллом Кенрайтом – Прим.ред.) встретились как-то с Ли Холлом (сценарист, который пишет либретто - Прим ред.), поболтали, и я подумал, что это может быть интересно и весело".
По его словам, "Эта замечательная жизнь" - универсальная история, "которая имеет отношение к каждому из нас". В фильме рассказывается о неудачнике, которого спасает от попытки самоубийства ангел-хранитель.
Работа над постановкой начнется в конце 2020 года в Великобритании, а затем проект переберется на Бродвей.
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