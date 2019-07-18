Пол Маккартни пишет мюзикл "Эта замечательная жизнь"

Музыкант уже написал десять песен к сценической версии картины. "Никогда раньше мне особенно не хотелось делать мюзикл, - рассказал Маккартни. - Но мы с Биллом (продюсером проекта Биллом Кенрайтом – Прим.ред.) встретились как-то с Ли Холлом (сценарист, который пишет либретто - Прим ред.), поболтали, и я подумал, что это может быть интересно и весело".