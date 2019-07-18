Суд подтвердил обязанность Навального удалить ролик про Росгвардию

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который по иску крымского мясокомбината "Дружба народов" обязал Алексея Навального опровергнуть распространенные им сведения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить из интернета соответствующий ролик.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Навального на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Столичный арбитраж в полном объеме удовлетворил иск мясокомбината о защите деловой репутации. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске, и обязал Навального удалить со своего сайта соответствующую статью.

Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации возглавляемого Навальным "Фонда борьбы с коррупцией", посвященной закупке продуктов для Росгвардии. В ней, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.