РАН и Академия наук Китая подпишут дорожную карту о сотрудничестве

Мы за многополярный мир. Россия и Китай развивают отношения Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Зайцев, обе страны декларируют направленные именно на поддержание этой стабильности внешнеполитические тезисы.