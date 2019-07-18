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РИА Новости

РАН и Академия наук Китая подпишут дорожную карту о сотрудничестве

Вчера, 11:27
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© Depositphotos / SectoR_2010Российско-китайское сотрудничество
Российско-китайское сотрудничество
© Depositphotos / SectoR_2010
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Церемония подписания дорожной карты по сотрудничеству между академиями наук России и Китая состоится в пятницу в Москве, документ предусматривает совместную реализацию ряда крупных исследовательских проектов, сообщила пресс-служба РАН.
Дорожную карту подпишут президент Российской академии наук Александр Сергеев и президент Академии наук Китая Бай Чуньли.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 19:17
Мы за многополярный мир. Россия и Китай развивают отношенияПрезидент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Зайцев, обе страны декларируют направленные именно на поддержание этой стабильности внешнеполитические тезисы.
"Существуют договоренности о следующих проектах: совместные морские экспедиции – в Южно-китайское море и восточную Арктику – для установления источников выбросов метана; научное сотрудничество по изучению Тибетского плато; исследования деятельности мозга и другие", - говорится в сообщении.
Соглашение о сотрудничестве между РАН и Академии наук Китая было подписано в начале июня 2018 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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Александр СергеевРАНРоссийская академия наукКитайРоссияРИА НаукаПолитика
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