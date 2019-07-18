Красное вино поможет долететь до Марса, заявляют ученые НАСА

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американские медики выяснили, что ресвератрол, главное "молодильное" вещество красного вина, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Оно поможет астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс, пишут ученые в журнале . Американские медики выяснили, что ресвератрол, главное "молодильное" вещество красного вина, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Оно поможет астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс, пишут ученые в журнале Frontiers in Physiology.

"Если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сокращается примерно на треть. Мы показали, что с этим можно бороться при помощи правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС", — рассказывает Мария Мортро (Marie Mortreux) из Гарвардского университета (США).

Красное вино и кожура винограда содержат в себе особое летучее вещество, ресвератрол, предположительно благотворно влияющее на работу организма человека и всех остальных многоклеточных существ.

Еще в 2003 году ученые из Гарварда показали, что данное соединение значительно продлевает жизнь обычных дрожжей и мушек-дрозофил, а также благотворно влияет на состояние клеток млекопитающих. Это было связано с тем, что ресвератрол активирует гены, отвечающие за реакцию на клеточный стресс и различные раздражители, сокращающие продолжительность жизни.

Впоследствии это соединение получило несколько противоречивый статус, так как ученые не зафиксировали подобных благотворных эффектов среди любителей вина и винограда, изначально не страдавших от серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет.

Это породило массу споров и скандалов, так как первооткрыватели этого соединения и многие другие исследователи неоднократно пытались коммерциализовать ресвератрол до полного изучения всех его эффектов. Это вызывало критику со стороны других ученых, не фиксировавших тех плюсов, о которых заявляли создатели "лекарств" на базе "молодильного" вещества вина.

Мортро и ее коллеги нашли новое неожиданное применение этому соединению, обратив внимание на то, что ресвератрол замедляет деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа.

Схожие проблемы, как показывают наблюдения за астронавтами на МКС, испытывают и члены экипажа станции. Их клетки начинают хуже реагировать на инсулин, а мускулы постепенно слабеют и уменьшаются в объеме даже в тех случаях, если они активно пользуются специальными тренажерами.

Ученые предположили, что эти процессы могут иметь общую природу, и проверили эту гипотезу, создав своеобразный имитатор полета и жизни на Марсе для крыс. Для этого медики создали специальную конструкцию, которая постоянно удерживала тело грызуна в подвешенном состоянии, но позволяла ему свободно двигаться по клетке и взаимодействовать с сородичами.

В зависимости от настроек, подобный "гамак" позволял исследователям имитировать как полет в космос, так и жизнь на поверхности Марса, чье притяжение примерно в три раза слабее земного. Поместив два десятка крыс в эти "упряжки", биологи проследили за тем, как прием ресвератрола повлиял на объем и силу их мышц в последующие дни и недели.

Как показали эти наблюдения, сила лап крыс упала примерно на 5-10% всего за две недели жизни в подобных условиях, однако "молодильное" вещество вина или полностью подавило этот эффект, или значительно уменьшило силу его действия. Объем и масса мускулов голеней и других частей лап несколько сократилась у крыс-"марсонавтов", однако это почти не повлияло на их физическое состояние.

По мнению Мортро, подобные итоги опытов говорят о том, что понижение чувствительности клеток астронавтов и космонавтов к инсулину может быть главной причиной атрофии мускулов при жизни в космосе.