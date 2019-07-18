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РИА Новости

Красное вино поможет долететь до Марса, заявляют ученые НАСА

Вчера, 11:30
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© Lockheed-MartinЧелноки MADV, состыкованные с марсианской базой MBC
Челноки MADV, состыкованные с марсианской базой MBC
© Lockheed-Martin
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Американские медики выяснили, что ресвератрол, главное "молодильное" вещество красного вина, защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Оно поможет астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс, пишут ученые в журнале Frontiers in Physiology.

"Если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сокращается примерно на треть. Мы показали, что с этим можно бороться при помощи правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС", — рассказывает Мария Мортро (Marie Mortreux) из Гарвардского университета (США).

Красное вино и кожура винограда содержат в себе особое летучее вещество, ресвератрол, предположительно благотворно влияющее на работу организма человека и всех остальных многоклеточных существ.
Еще в 2003 году ученые из Гарварда показали, что данное соединение значительно продлевает жизнь обычных дрожжей и мушек-дрозофил, а также благотворно влияет на состояние клеток млекопитающих. Это было связано с тем, что ресвератрол активирует гены, отвечающие за реакцию на клеточный стресс и различные раздражители, сокращающие продолжительность жизни.
Вино. Архив
7 марта 2013, 23:11
Ученые выяснили, как действует "молодильное" вещество из красного винаАмериканские биологи выяснили механизм действия считающегося мощным антиоксидантом вещества ресвератрол, содержащегося в винограде и красном вине, по мнению исследователей, этот результат позволит "прицельно" создавать препараты, замедляющие старение, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Впоследствии это соединение получило несколько противоречивый статус, так как ученые не зафиксировали подобных благотворных эффектов среди любителей вина и винограда, изначально не страдавших от серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет.
Это породило массу споров и скандалов, так как первооткрыватели этого соединения и многие другие исследователи неоднократно пытались коммерциализовать ресвератрол до полного изучения всех его эффектов. Это вызывало критику со стороны других ученых, не фиксировавших тех плюсов, о которых заявляли создатели "лекарств" на базе "молодильного" вещества вина.
Мортро и ее коллеги нашли новое неожиданное применение этому соединению, обратив внимание на то, что ресвератрол замедляет деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа.
Схожие проблемы, как показывают наблюдения за астронавтами на МКС, испытывают и члены экипажа станции. Их клетки начинают хуже реагировать на инсулин, а мускулы постепенно слабеют и уменьшаются в объеме даже в тех случаях, если они активно пользуются специальными тренажерами.
Красное вино
1 октября 2013, 16:24
Ученые: антиоксидант из красного вина усугубляет рассеянный склерозВещество ресвератрол принято считать мощным антиоксидантом, который способен тормозить процессы старения, однако исследование американских ученых показало, что его действие может быть негативным.
Ученые предположили, что эти процессы могут иметь общую природу, и проверили эту гипотезу, создав своеобразный имитатор полета и жизни на Марсе для крыс. Для этого медики создали специальную конструкцию, которая постоянно удерживала тело грызуна в подвешенном состоянии, но позволяла ему свободно двигаться по клетке и взаимодействовать с сородичами.
В зависимости от настроек, подобный "гамак" позволял исследователям имитировать как полет в космос, так и жизнь на поверхности Марса, чье притяжение примерно в три раза слабее земного. Поместив два десятка крыс в эти "упряжки", биологи проследили за тем, как прием ресвератрола повлиял на объем и силу их мышц в последующие дни и недели.
Как показали эти наблюдения, сила лап крыс упала примерно на 5-10% всего за две недели жизни в подобных условиях, однако "молодильное" вещество вина или полностью подавило этот эффект, или значительно уменьшило силу его действия. Объем и масса мускулов голеней и других частей лап несколько сократилась у крыс-"марсонавтов", однако это почти не повлияло на их физическое состояние.
По мнению Мортро, подобные итоги опытов говорят о том, что понижение чувствительности клеток астронавтов и космонавтов к инсулину может быть главной причиной атрофии мускулов при жизни в космосе.
С другой стороны, ученые не исключают, что благотворный эффект ресвератрола связан с тем, что это вещество хорошо нейтрализует агрессивные вещества и может подавлять воспаления в организме крыс-"марсонавтов". Они планируют проверить, так ли это, используя другие растительные антиоксиданты в аналогичных опытах.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
23 мая 2018, 16:48
Биологи выяснили, почему жизнь в космосе ослабляет мускулы
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