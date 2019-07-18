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РИА Новости

В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Великобритания заняла линию, совершенно для нас неприемлемую. Причины, по которой она это сделала, нам ясны. Она это сделала в рамках той политики, которую сейчас там проводит команда консерваторов. Мы не ожидаем каких-либо подвижек, тем более, они сейчас заняты собственными разборками. Им главное сейчас друг с другом договориться по Brexit, выйти хоть на какое-то решение, иначе страну ждут большие сложности", - сказал Келин.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 09:17
"Они не могут иначе". Мэй заочно поспорила с ПутинымТереза Мэй напоследок поспорила со словами Владимира Путина о либеральной идее. Хотя события говорят не в пользу позиции главы британского правительства, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.
Он отметил, что России предстоит понять, какие соглашения необходимо заключить с Великобританией после ее выхода из ЕС, так как существует огромная площадка взаимодействия с этой страной, которая проходит через есовские соглашения.
В Великобритании за пост главы кабинета министров борются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии. Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
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Андрей КелинМИД РФВеликобританияРоссияПолитика
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