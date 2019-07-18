В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Великобритания заняла линию, совершенно для нас неприемлемую. Причины, по которой она это сделала, нам ясны. Она это сделала в рамках той политики, которую сейчас там проводит команда консерваторов. Мы не ожидаем каких-либо подвижек, тем более, они сейчас заняты собственными разборками. Им главное сейчас друг с другом договориться по Brexit, выйти хоть на какое-то решение, иначе страну ждут большие сложности", - сказал Келин.

Он отметил, что России предстоит понять, какие соглашения необходимо заключить с Великобританией после ее выхода из ЕС, так как существует огромная площадка взаимодействия с этой страной, которая проходит через есовские соглашения.