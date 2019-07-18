Россия будет добиваться освобождения Вышинского, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва намерена добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене, Москва намерена добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

"Мы по всем направлениям, по всем рычагам, которые у нас есть, — и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в двустороннем контексте — поднимаем тему Кирилла Вышинского. Мы заставляем международных представителей реагировать на это дело. Наши представители и в СЕ, и в ОБСЕ буквально под каждый имеющийся повод поднимают эту тему", — подчеркнул дипломат.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналист назвал дело против него ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила претензий.

К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что у него также есть гражданство России. Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги, около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Этой весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.

Обеспокоенность также выражали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Генсек организации Томас Гремингер подчеркивал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Поскольку ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания, защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.