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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Россия будет добиваться освобождения Вышинского, заявили в МИД

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 7 мая 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 7 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва намерена добиваться освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного в Киеве по подозрению в госизмене, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

"Мы по всем направлениям, по всем рычагам, которые у нас есть, — и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в двустороннем контексте — поднимаем тему Кирилла Вышинского. Мы заставляем международных представителей реагировать на это дело. Наши представители и в СЕ, и в ОБСЕ буквально под каждый имеющийся повод поднимают эту тему", — подчеркнул дипломат.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
15 июля, 18:26
"Шито белыми нитками". Почему перенесли рассмотрение дела Вышинского Подольский райсуд Киева перенес в понедельник заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на 19 июля. В эфире радио Sputnik эксперты высказали мнение о причинах переноса.
Журналист назвал дело против него ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила претензий.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что у него также есть гражданство России. Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Реакция в России и мире

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность. МИД России, в свою очередь, направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании суда в Киеве. Архивное фото
17 июля, 00:08
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С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги, около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Этой весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Обеспокоенность также выражали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Генсек организации Томас Гремингер подчеркивал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Поскольку ранее суд уже неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания, защита и многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Очередное заседание по делу Вышинского назначено на 19 июля.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
Кирилл Вышинский
17 июля, 08:46
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийМИД РФРоссияУкраина
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