В ФАДН призвали создать условия для возвращения цыган в Чемодановку

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Нужно создать условия для возвращения цыган, которые не имеют прямого отношения к конфликту в селе Чемодановка Пензенской области, в покинутые ими дома и восстановить добрососедские отношения, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.

Власти Пензенской области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули села Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно, их имущество взяли под охрану. Позже стало известно, что около 40 человек из Чемодановки - в основном женщины с маленькими детьми - переехали в город Ахтубинск в Астраханской области, где их приютили родственники. Представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов сообщал, что четыре-пять семей из Чемодановки приехали к родным в Волгоградскую область, но, по его информации, некоторые уже вернулись обратно.

По словам главы ФАДН РФ, сложившуюся после конфликта ситуацию еще необходимо урегулировать, "найти компромиссное решение, которое устроит все стороны, хотя сделать это будет очень и очень сложно, потому что конфликт дошел, к сожалению, до критической отметки".