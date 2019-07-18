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РИА Новости

В ФАДН призвали создать условия для возвращения цыган в Чемодановку

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяОдин из цыганских домов
Один из цыганских домов
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Один из цыганских домов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Нужно создать условия для возвращения цыган, которые не имеют прямого отношения к конфликту в селе Чемодановка Пензенской области, в покинутые ими дома и восстановить добрососедские отношения, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.
Власти Пензенской области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули села Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно, их имущество взяли под охрану. Позже стало известно, что около 40 человек из Чемодановки - в основном женщины с маленькими детьми - переехали в город Ахтубинск в Астраханской области, где их приютили родственники. Представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов сообщал, что четыре-пять семей из Чемодановки приехали к родным в Волгоградскую область, но, по его информации, некоторые уже вернулись обратно.
Въезд в Чемодановку
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По словам главы ФАДН РФ, сложившуюся после конфликта ситуацию еще необходимо урегулировать, "найти компромиссное решение, которое устроит все стороны, хотя сделать это будет очень и очень сложно, потому что конфликт дошел, к сожалению, до критической отметки".
"Самое главное сейчас создать такие условия в Пензенской области, чтобы цыгане, которые не имеют никакого отношения к конфликту, а просто стали заложниками этой трагической ситуации, смогли вернуться в свои дома без опасности повторения того, что было, с возможностью восстановления нормальных добрососедских отношений", - пояснил Баринов.
Читайте полный текст интервью с Игорем Бариновым >>
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