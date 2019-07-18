Помощник президента Украины заявил, что они с Зеленским мечтают об "Оскаре"

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир уверен, что после президентства Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и "создавать большое хорошее кино", и сообщил, что вдвоем мечтают о кинопремии "Оскар".

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в четверг.

Он также сообщил, что считает дни, когда сможет вернутся к работе в студии "Квартал 95". "Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас - не есть любимое дело, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью… Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар", - добавил Шефир.