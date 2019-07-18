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РИА Новости

Помощник президента Украины заявил, что они с Зеленским мечтают об "Оскаре"

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Первый помощник президента Украины Сергей Шефир уверен, что после президентства Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и "создавать большое хорошее кино", и сообщил, что вдвоем мечтают о кинопремии "Оскар".
"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - сказал Шефир в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в четверг.
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Он также сообщил, что считает дни, когда сможет вернутся к работе в студии "Квартал 95". "Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас - не есть любимое дело, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью… Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар", - добавил Шефир.
Он также сообщил, Зеленский зарабатывал за большой концерт около 1 тысячи долларов. При этом помощник президента добавил, что сумма может быть большей или меньшей в среднем на 200 долларов. Также Шефир добавил, что не видит ничего плохого в том, что президент может принять участие в концерте "Квартала 95". "Я считаю, что это нормально… Вы не понимаете нашу психологию просто", - сказал он.
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