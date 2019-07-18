В МИД прокомментировали отказ Киева приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение Украины не приглашать наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы после восстановления прав российской делегации – нелепая реакция, как бы "назло маме отморожу уши", заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Пусть его (решение Украины. – ред) оценят в самой Парламентской ассамблее, потому что это довольно нелепая реакция – как бы "назло маме отморожу уши". Дело в том, что сейчас все доклады, в том числе, БДИПЧ ОБСЕ, говорят о том, что на Украине не только ведется грязная избирательная кампания, но практически не выполнена ни одна из рекомендаций, которые им раньше давались", - сказал дипломат.

Как отметил Келин, на Украине в запущенном состоянии находится практически всё - законодательство, кампания, контингент, который будет голосовать.

"Тут колоссальная потеря с точки зрения тех, кто не сможет проголосовать: не смогут проголосовать в России, не смогут голосовать внутренне перемещенные лица, половина Донбасса. Это гигантские цифры, они выливаются в миллионы тех, кто не может проголосовать. Ясно, что они голосовали бы не за "Блок Порошенко", - добавил он.

Собеседник напомнил, что в таких странах обычно формируется большая делегация, которая состоит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, а также НАТО.

"Получается, что выпадает одно звено. Думаю, что это просто обидно для ПАСЕ, что ею пренебрегли", - заметил Келин.