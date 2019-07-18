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РИА Новости

В МИД прокомментировали отказ Киева приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы

Вчера, 10:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Решение Украины не приглашать наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы после восстановления прав российской делегации – нелепая реакция, как бы "назло маме отморожу уши", заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Пусть его (решение Украины. – ред) оценят в самой Парламентской ассамблее, потому что это довольно нелепая реакция – как бы "назло маме отморожу уши". Дело в том, что сейчас все доклады, в том числе, БДИПЧ ОБСЕ, говорят о том, что на Украине не только ведется грязная избирательная кампания, но практически не выполнена ни одна из рекомендаций, которые им раньше давались", - сказал дипломат.
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Как отметил Келин, на Украине в запущенном состоянии находится практически всё - законодательство, кампания, контингент, который будет голосовать.
"Тут колоссальная потеря с точки зрения тех, кто не сможет проголосовать: не смогут проголосовать в России, не смогут голосовать внутренне перемещенные лица, половина Донбасса. Это гигантские цифры, они выливаются в миллионы тех, кто не может проголосовать. Ясно, что они голосовали бы не за "Блок Порошенко", - добавил он.
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Собеседник напомнил, что в таких странах обычно формируется большая делегация, которая состоит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, а также НАТО.
"Получается, что выпадает одно звено. Думаю, что это просто обидно для ПАСЕ, что ею пренебрегли", - заметил Келин.
Ранее Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы. Это произошло после того, как Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. По многолетней практике наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ работают на выборах совместно.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Андрей КелинМИД РФВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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