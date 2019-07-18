В МИД выступили против односторонних санкций ЕС в отношении Турции

В понедельник Совет ЕС ввел в отношении Турции первые санкции в ответ на бурение, которое Анкара ведет в водах Кипра: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.

"В отношении санкций ЕС у нас есть принципиальная позиция: санкции могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН. Любые санкции, которые вводятся в одностороннем порядке, а сейчас стал очень популярным такой санкционный инструментарий, особенно у американцев он чрезвычайно развит, у них уже более тысячи различных санкционных направлений; это, собственно, та концепция, которая подменяет международное право, которое все мы с вами учили в институте, порядком, основанным на правилах, которые выдумываются самими отдельными государствами и группами государств и применяются в зависимости от политической конъюнктуры, чаще всего сиюминутной", - заявил Келин.