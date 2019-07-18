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РИА Новости

В МИД выступили против односторонних санкций ЕС в отношении Турции

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Односторонние санкции - концепция, которая подменяет международное право порядком, выдуманным отдельными государствами, Россия против ведения дипломатии такими методами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя санкции ЕС в отношении Турции.
В понедельник Совет ЕС ввел в отношении Турции первые санкции в ответ на бурение, которое Анкара ведет в водах Кипра: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турции - ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций. МИД Турции заявил на это, что Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение ЕС.
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"В отношении санкций ЕС у нас есть принципиальная позиция: санкции могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН. Любые санкции, которые вводятся в одностороннем порядке, а сейчас стал очень популярным такой санкционный инструментарий, особенно у американцев он чрезвычайно развит, у них уже более тысячи различных санкционных направлений; это, собственно, та концепция, которая подменяет международное право, которое все мы с вами учили в институте, порядком, основанным на правилах, которые выдумываются самими отдельными государствами и группами государств и применяются в зависимости от политической конъюнктуры, чаще всего сиюминутной", - заявил Келин.
По его словам, введенные ЕС санкции против Турции - один из результатов этой ложной концепции.
"Мы в принципе против ведения дипломатии такими методами", - добавил дипломат.
Как отметил собеседник, Россия продолжит поддерживать с Турцией деловые, хорошие отношения.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
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