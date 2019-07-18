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РИА Новости

Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД

Вчера, 10:19
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Совет Европы не ставил России никаких ультиматумов по срокам выплаты оставшейся части долга, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Нам никто никаких ультиматумов не ставил. Мы всегда говорили – это технический вопрос", - сказал Келин в ответ на вопрос, есть ли привязка по срокам выплаты долга перед СЕ.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 10:13
В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017-го и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.
Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.
Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совет Европы. В 2018 году в Совет Европы признали, что из-за отсутствия российской части взноса и намерения Турции вернуться в обычные плательщики в Совете начался финансовый кризис.
На июньской сессии 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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