Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Совет Европы не ставил России никаких ультиматумов по срокам выплаты оставшейся части долга, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Нам никто никаких ультиматумов не ставил. Мы всегда говорили – это технический вопрос", - сказал Келин в ответ на вопрос, есть ли привязка по срокам выплаты долга перед СЕ.

Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017-го и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.

Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совет Европы. В 2018 году в Совет Европы признали, что из-за отсутствия российской части взноса и намерения Турции вернуться в обычные плательщики в Совете начался финансовый кризис.