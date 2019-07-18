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РИА Новости

В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пени добавятся к сумме долга России перед Советом Европы, пеня – это неотъемлемая часть непогашенного долга, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
"Вопрос о пене возникает в любом банковском учреждении, если вы не гасите кредит, не платите за свет и газ. Поэтому это совершенно естественно. Вдаваться в детали не буду, но пеня – это неотъемлемая часть непогашенного долга", - сказал Келин в ответ на вопрос, встает ли вопрос о пени при выплате РФ долга перед СЕ.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
11 июля, 19:12
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Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017 и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.
Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.
На июньской сессии ПАСЕ в этом году полномочия делегации РФ сначала были опротестованы, затем возвращены полностью.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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