В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пени добавятся к сумме долга России перед Советом Европы, пеня – это неотъемлемая часть непогашенного долга, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Вопрос о пене возникает в любом банковском учреждении, если вы не гасите кредит, не платите за свет и газ. Поэтому это совершенно естественно. Вдаваться в детали не буду, но пеня – это неотъемлемая часть непогашенного долга", - сказал Келин в ответ на вопрос, встает ли вопрос о пени при выплате РФ долга перед СЕ.

Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017 и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.