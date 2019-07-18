В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.

Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017 и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.

"Мы немедленно погасили нашу задолженность за текущий год - в этом состояла наша позиция, когда добивались восстановления полномочий. Дело в том, что в нашей системе в соответствии с нашими законами МИД располагает деньгами для погашения взносов в международные организации на текущий год, но если год проходит, то по закону мы возвращаем эти деньги в казначейство и они там остаются. Таким же образом они были возвращены за прошлые годы, когда мы не платили. Минфин знает, куда эти деньги были предназначены", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, намерена ли Россия выплатить ПАСЕ оставшийся долг за период 2017-2018 годов.

По его словам, сейчас необходимо создать соответствующие документы, чтобы эти деньги из казначейства вернуть и затем заплатить.

"Мы это делаем, но это небыстро, к сожалению, в нашей системе. Сейчас мы в процессе взаимодействия с Минфином, готовим документы. Что касается точной суммы, я ее вам не назову, потому что это подсчитает Минфин, она от многого зависит. Мы как раз ведем с Минфином разговор на этот счет", - добавил дипломат.

Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.