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РИА Новости

В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

Вчера, 10:12
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Ранее пресс-секретарь генсека совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Москва выплатила свой взнос в СЕ за 2019 год – 33 миллиона евро. За часть 2017 и 2018 года осталось заплатить 55 миллионов евро.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
12 июля, 12:38
МИД пообещал выплатить оставшуюся задолженность перед Советом Европы
"Мы немедленно погасили нашу задолженность за текущий год - в этом состояла наша позиция, когда добивались восстановления полномочий. Дело в том, что в нашей системе в соответствии с нашими законами МИД располагает деньгами для погашения взносов в международные организации на текущий год, но если год проходит, то по закону мы возвращаем эти деньги в казначейство и они там остаются. Таким же образом они были возвращены за прошлые годы, когда мы не платили. Минфин знает, куда эти деньги были предназначены", - сказал Келин в ответ на вопрос о том, намерена ли Россия выплатить ПАСЕ оставшийся долг за период 2017-2018 годов.
По его словам, сейчас необходимо создать соответствующие документы, чтобы эти деньги из казначейства вернуть и затем заплатить.
"Мы это делаем, но это небыстро, к сожалению, в нашей системе. Сейчас мы в процессе взаимодействия с Минфином, готовим документы. Что касается точной суммы, я ее вам не назову, потому что это подсчитает Минфин, она от многого зависит. Мы как раз ведем с Минфином разговор на этот счет", - добавил дипломат.
Россия 30 июня 2017 года приняла решение приостановить часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 02:32
Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совет Европы. В 2018 году в Совет Европы признали, что из-за отсутствия российской части взноса и намерения Турции вернуться в обычные плательщики в Совете начался финансовый кризис.
Читайте полный текст интервью с Андреем Келиным >>
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
20211254
Возвращение России в ПАСЕАндрей КелинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кокой долг если нас там не было и им было без нас «хорошо»? Лучше эти деньги вложить в Иркутск... )
18 июля, 10:18
Andrey Bodrey
900001
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