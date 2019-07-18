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РИА Новости

Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму

10:10
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ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Певица Виктория Цыганова подала в избирательную комиссию документы на участие в выборах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, сообщил РИА Новости представитель избиркома Хабаровского края в четверг.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.
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"Виктория Цыганова, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии "Единая Россия", представила документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию Комсомольского одномандатного избирательного округа №70", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте избиркома, в настоящее время на выборы депутата ГД по Комсомольскому округу зарегистрировано 11 кандидатов от партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Партия Роста", "Справедливая Россия", "Яблоко".
Ранее депутатом Госдумы от этого округа был Сергей Фургал, который стал губернатором Хабаровского края по итогам выборов в сентябре 2018 года.
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Вика ЦыгановаСергей ФургалЛДПРКПРФГосдума РФХабаровскРоссияХабаровский крайПолитика
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