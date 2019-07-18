Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму

ХАБАРОВСК, 18 июл — РИА Новости. Певица Виктория Цыганова подала в избирательную комиссию документы на участие в выборах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, сообщил РИА Новости представитель избиркома Хабаровского края в четверг.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70.

"Виктория Цыганова, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии "Единая Россия", представила документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию Комсомольского одномандатного избирательного округа №70", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте избиркома, в настоящее время на выборы депутата ГД по Комсомольскому округу зарегистрировано 11 кандидатов от партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Партия Роста", "Справедливая Россия", "Яблоко".