Запуск производства самолета "Байкал" нужно ускорить, заявил Трутнев

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Работы по запуску промышленного производства самолета "Байкал" на авиазаводе в Улан-Удэ требуют ускорения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Трутнев находится с рабочим визитом в Бурятии, где накануне провел совещание по поводу запуска производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал".
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"Сроки, которые сегодня обозначило министерство промышленности РФ и которые подтверждены авиационным заводом, – конец 2022 года. Я попросил сформировать "дорожную карту", где должны быть прописаны все мероприятия со сроками их реализации: когда завершится разработка документации, будут получены необходимые сертификаты и пройдут экспертизы. Нужно сопровождать каждый шаг для того, чтобы проект был успешным. Пока мы двигаемся медленно. Нужно ускорить процесс", - приводит слова Трутнева пресс-служба.
Трутнев также отметил, что такой самолет нужен Дальнему Востоку, так как имеет приемлемые технически характеристики и низкие требования к аэродромной инфраструктуре.
Самолет ТВС-2ДТС "Байкал" - завершающий вариант проекта ТВС. ТВС-2ДТС станет всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток. Крейсерская скорость самолета - 330 км/ч, максимальная дальность полета – четыре тысячи километров.