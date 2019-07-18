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РИА Новости

Запуск производства самолета "Байкал" нужно ускорить, заявил Трутнев

08:20
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия
Новый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новый легкий самолет ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Работы по запуску промышленного производства самолета "Байкал" на авиазаводе в Улан-Удэ требуют ускорения, сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Трутнев находится с рабочим визитом в Бурятии, где накануне провел совещание по поводу запуска производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал".
Новый легкий самолёт ТВС-2-ДТС, разработанный и построенный в Сибирском научно-исследовательского институте авиации им С.А.Чаплыгина (СибНИА) в ангаре предприятия
7 ноября 2018, 03:09
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
"Сроки, которые сегодня обозначило министерство промышленности РФ и которые подтверждены авиационным заводом, – конец 2022 года. Я попросил сформировать "дорожную карту", где должны быть прописаны все мероприятия со сроками их реализации: когда завершится разработка документации, будут получены необходимые сертификаты и пройдут экспертизы. Нужно сопровождать каждый шаг для того, чтобы проект был успешным. Пока мы двигаемся медленно. Нужно ускорить процесс", - приводит слова Трутнева пресс-служба.
Трутнев также отметил, что такой самолет нужен Дальнему Востоку, так как имеет приемлемые технически характеристики и низкие требования к аэродромной инфраструктуре.
Самолет ТВС-2ДТС "Байкал" - завершающий вариант проекта ТВС. ТВС-2ДТС станет всепогодным самолетом и может эксплуатироваться в любое время суток. Крейсерская скорость самолета - 330 км/ч, максимальная дальность полета – четыре тысячи километров.
Вице-премьер Юрий Трутнев
1 февраля, 14:07
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