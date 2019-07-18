Запуск производства самолета "Байкал" нужно ускорить, заявил Трутнев

"Сроки, которые сегодня обозначило министерство промышленности РФ и которые подтверждены авиационным заводом, – конец 2022 года. Я попросил сформировать "дорожную карту", где должны быть прописаны все мероприятия со сроками их реализации: когда завершится разработка документации, будут получены необходимые сертификаты и пройдут экспертизы. Нужно сопровождать каждый шаг для того, чтобы проект был успешным. Пока мы двигаемся медленно. Нужно ускорить процесс", - приводит слова Трутнева пресс-служба.