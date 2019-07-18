В распоряжение РИА Новости попал документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе

ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказался документ Службы безопасности Украины о тайной тюрьме батальона "Азов" в аэропорту Мариуполя.

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование неофициальной тюрьмы.

По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости провело собственное расследование, в рамках которого пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. Накануне агентство опубликовало первую часть расследования.

Во второй части РИА Новости публикует справку офицера СБУ из Мариуполя — старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки подполковника Сергея Стеценко.

Из документа следует, что тюрьма существовала по крайней мере до ноября 2018 года, а сама спецслужба работала над тем, чтобы не допустить никаких утечек информации. При этом нет никаких фактов, которые говорили бы о том, что тюрьма перестала существовать.

© РИА Новости Доклад подполковника СБУ Стеценко своему руководству о встрече с агентом Рено © РИА Новости Доклад подполковника СБУ Стеценко своему руководству о встрече с агентом Рено

Так, в справке от 1 ноября 2018 года Стеценко докладывал начальству о контакте с "агентом Рено". Это некий украинский военный, который рассказывал о настроениях в рядах ВСУ.

К Рено обратилась местная жительница Людмила Момот с просьбой выяснить судьбу ее сына Игоря (1990 года рождения), пропавшего 3 октября 2018 года.

Она рассказала Рено, что через неделю после пропажи Игоря ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын находится в аэропорту, но его еще можно освободить за три тысячи долларов.

У пенсионерки таких денег не было, и она попросила Рено о помощи, поскольку он "высокопоставленный военнослужащий".

Стеценко, в свою очередь, пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав "с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Л. Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта".

Во вторую часть расследования вошел также рассказ бывшего узника.

Павел Каракосов, который перенес пытки и имитацию расстрела в изоляторе аэропорта, рассказал, что убитых хоронили без фамилий под номерами.