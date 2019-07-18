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РИА Новости

В распоряжение РИА Новости попал документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе

07:47
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© Фото предоставлено Василием ПрозоровымКоридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказался документ Службы безопасности Украины о тайной тюрьме батальона "Азов" в аэропорту Мариуполя.
В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование неофициальной тюрьмы.
По его словам, она создана в одном из терминалов аэропорта и только летом — осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.
РИА Новости провело собственное расследование, в рамках которого пообщалось с заключенными и сотрудниками тюрьмы. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР. Накануне агентство опубликовало первую часть расследования.
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Во второй части РИА Новости публикует справку офицера СБУ из Мариуполя — старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела 5-го управления военной контрразведки подполковника Сергея Стеценко.
Из документа следует, что тюрьма существовала по крайней мере до ноября 2018 года, а сама спецслужба работала над тем, чтобы не допустить никаких утечек информации. При этом нет никаких фактов, которые говорили бы о том, что тюрьма перестала существовать.
© РИА НовостиДоклад подполковника СБУ Стеценко своему руководству о встрече с агентом Рено
Доклад подполковника СБУ Стеценко своему руководству о встрече с агентом Рено
© РИА Новости
Доклад подполковника СБУ Стеценко своему руководству о встрече с агентом Рено
Так, в справке от 1 ноября 2018 года Стеценко докладывал начальству о контакте с "агентом Рено". Это некий украинский военный, который рассказывал о настроениях в рядах ВСУ.
К Рено обратилась местная жительница Людмила Момот с просьбой выяснить судьбу ее сына Игоря (1990 года рождения), пропавшего 3 октября 2018 года.
Она рассказала Рено, что через неделю после пропажи Игоря ей позвонил неизвестный и сообщил, что сын находится в аэропорту, но его еще можно освободить за три тысячи долларов.
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У пенсионерки таких денег не было, и она попросила Рено о помощи, поскольку он "высокопоставленный военнослужащий".
Стеценко, в свою очередь, пообещал Рено разобраться в ситуации, приказав "с целью предотвращения утечки информации о месте содержания заключенных в изоляторе на территории указанного учреждения ориентировать Рено на доведение до Л. Момот информации о несуществовании тюрем на территории аэропорта".
Во вторую часть расследования вошел также рассказ бывшего узника.
Павел Каракосов, который перенес пытки и имитацию расстрела в изоляторе аэропорта, рассказал, что убитых хоронили без фамилий под номерами.
По его предположению, в Мариуполе, в том числе рядом с тюрьмой, могут быть массовые захоронения жертв.
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