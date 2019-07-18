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РИА Новости

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

06:46
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

"Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", — сказал он.

При этом Шефир выразил мнение, что Россия также заинтересована в переговорах, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.
Ранее Путин подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе, но указывал на ряд трудностей, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи, включая формирование нового правительства в Киеве.
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Первый разговор Путина с Зеленским

Путин и Зеленский на прошлой неделе провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.
Позднее Зеленский сообщил, что в ходе разговора выразил готовность к обмену заключенными между Киевом и Москвой.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну до чего же вы хохлы неугомонные? С начала боролись с коммунистическим наследием, после отражали нападение России, потом бегали по всем евро судам с кляузами, трясли ржавым железом в ООН, сбили ( спьяну не иначе) малайзийский самолет, призывали США бомбить Москву, насаждали ненавись ко всему русскому, запретили русские школы и язык, потеряли Крым и часть областей, втянулись в братоубийственную войну и...ХОТИМ ДИАЛОГА С РОССИЕЙ..Вы там, что курите?
18 июля, 07:03
МаМестный абориген
7930000
Когда к пенсии 100 рублей опять добавят ,а в Украине появится газ то будет не смешно. Кормим и будем кормить Украину за счёт России!
18 июля, 06:53
Димон Владимирович
4113141
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