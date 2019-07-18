Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

"Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам", — сказал он.

При этом Шефир выразил мнение, что Россия также заинтересована в переговорах, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

Ранее Путин подчеркивал, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе, но указывал на ряд трудностей, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи, включая формирование нового правительства в Киеве.

Первый разговор Путина с Зеленским

Путин и Зеленский на прошлой неделе провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в нормандском формате, а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор был ознакомительным и носил достаточно прагматичный характер.