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РИА Новости

Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море

05:05
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пусков крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота в Японском море.
В учениях участвовали эсминец "Быстрый" и ракетный катер Р-24. В расчетное время ракеты поразили мишень, расположенную в 60 километрах.
П-270 "Москит"— сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. Ее разработка началась в 1973 году. Спустя пять лет начали испытания ракеты, а в 1984-м ее приняли на вооружение. Среди эксплуатантов ракеты также Китай, Иран, Индия и Вьетнам.
Она предназначена для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия современным и перспективным средствами противника.
Дальность стрельбы — от десяти до 120 километров по маловысотной траектории, 250 километров при высотном профиле полета.
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