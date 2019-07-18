Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море

МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пусков крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота в Японском море.

В учениях участвовали эсминец "Быстрый" и ракетный катер Р-24. В расчетное время ракеты поразили мишень, расположенную в 60 километрах.

П-270 "Москит"— сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. Ее разработка началась в 1973 году. Спустя пять лет начали испытания ракеты, а в 1984-м ее приняли на вооружение. Среди эксплуатантов ракеты также Китай, Иран, Индия и Вьетнам.

Она предназначена для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия современным и перспективным средствами противника.