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РИА Новости

Уфолог рассказал о российских аналогах "Зоны 51"

03:59
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские аналоги "Зоны 51", в которой по легенде спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, могут находиться в Мытищах, в Крыму, на Урале и за ним, рассказал РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

"Но никакой конкретики у меня нет. Серьезно распиаренного места, аналогичного "Зоне 51", у нас не наблюдается", — уточнил он.

Ранее в Facebook запустили акцию, призванную собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде. Инициаторы хотят проверить известную легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
На штурм уже записались полтора миллиона человек, еще более миллиона "заинтересовались". Мероприятие запланировано на 20 сентября.
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Представитель ВВС США Лора Макэндрюс заявила, что военно-воздушные силы обязуются защитить "Зону 51" от участников акции.

"Зона 51"

Военная база в Неваде ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни.
В фильме 1996 года "День независимости" она фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.
Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
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