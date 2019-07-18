Уфолог рассказал о российских аналогах "Зоны 51"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские аналоги "Зоны 51", в которой по легенде спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, могут находиться в Мытищах, в Крыму, на Урале и за ним, рассказал РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

"Но никакой конкретики у меня нет. Серьезно распиаренного места, аналогичного "Зоне 51", у нас не наблюдается", — уточнил он.

Ранее в Facebook запустили акцию, призванную собрать участников для штурма американской военной базы "Зона 51" в Неваде. Инициаторы хотят проверить известную легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.

На штурм уже записались полтора миллиона человек, еще более миллиона "заинтересовались". Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Представитель ВВС США Лора Макэндрюс заявила , что военно-воздушные силы обязуются защитить "Зону 51" от участников акции.

"Зона 51"

Военная база в Неваде ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни.

В фильме 1996 года "День независимости" она фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно.