Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже более миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.

"Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", — заявила Макэндрюс газете Washington Post

"ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность", — добавила она.

Уже более 1,14 миллиона человек записались в Facebook на "штурм" военной базы, еще 945 тысяч человек написали, что "интересуются" этим мероприятием. Цель мероприятия — подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Военная база "Зона 51" в Неваде долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно.

Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

Организаторы "штурма" также предлагают участникам бежать "как Наруто, чтобы опередить пули", следуя уникальному стилю главного героя японского аниме "Наруто", который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.