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РИА Новости

ФАДН отметило напряжение в местах проживания цыган в ряде регионов

03:39
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваЦыгане
Цыгане
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Цыгане
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторое напряжение, связанное с асоциальным образом жизни отдельных представителей цыганского народа, есть во многих регионах страны, где существуют места компактного проживания цыган, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.
"Если брать недавние события в Пензе, например, то мы понимали, что в некоторых местах компактного проживания цыган во многих регионах страны есть определенное напряжение, связанное зачастую с асоциальным образом жизни отдельных представителей цыганского народа. Но ведь в Пензенской области все началось с межличностного конфликта подростков, к которым присоединились взрослые, а когда сработал межнациональный фактор, люди буквально пошли "стенка на стенку", - сказал Баринов.
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Он отметил, что в такой многонациональной стране как Россия любой бытовой, территориальный и даже криминальный конфликт, в который вовлечены представители разных национальностей, способен тут же приобретать межнациональную окраску и именно поэтому почти молниеносно масштабироваться. "В таких случаях разность национальностей противоборствующих сторон способна выступать настоящим генератором ненависти и вражды", - добавил глава ФАДН РФ.
Между коренными жителями села Чемодановки Пензенской области и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села. Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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