ФАДН отметило напряжение в местах проживания цыган в ряде регионов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Некоторое напряжение, связанное с асоциальным образом жизни отдельных представителей цыганского народа, есть во многих регионах страны, где существуют места компактного проживания цыган, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.

"Если брать недавние события в Пензе, например, то мы понимали, что в некоторых местах компактного проживания цыган во многих регионах страны есть определенное напряжение, связанное зачастую с асоциальным образом жизни отдельных представителей цыганского народа. Но ведь в Пензенской области все началось с межличностного конфликта подростков, к которым присоединились взрослые, а когда сработал межнациональный фактор, люди буквально пошли "стенка на стенку", - сказал Баринов.

Он отметил, что в такой многонациональной стране как Россия любой бытовой, территориальный и даже криминальный конфликт, в который вовлечены представители разных национальностей, способен тут же приобретать межнациональную окраску и именно поэтому почти молниеносно масштабироваться. "В таких случаях разность национальностей противоборствующих сторон способна выступать настоящим генератором ненависти и вражды", - добавил глава ФАДН РФ.

Между коренными жителями села Чемодановки Пензенской области и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, еще один остается в больнице и проходит реабилитацию.