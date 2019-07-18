Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T04:00Z
https://ria.ru/20190718/1556632434.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153135/32/1531353243_0:312:3000:2000_1036x0_80_0_0_68532b86ad601219e6a8ff103e81da8e.jpg
РИА Новости

Глава НАТО пригрозил России "скоординированным ответом" на решение по ДРСМД

03:28
15557
© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. НАТО даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Вопрос - что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный", - сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности. Трансляция велась на сайте форума.
Столтенберг отметил, что у НАТО есть ряд вариантов ответа. В частности, это касается усиления противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.
Ранее генсек НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться "последним шансом" для спасения договора. С аналогичным призывом выступил Евросоюз. В МИД в ответ на обращение Брюсселя отметили, что Брюссель действует под давлением Вашингтона, а призывы ЕС обращены не по адресу.
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
16 июля, 02:14
СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. США уничтожили ракеты "Першинг" методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия США. В июле Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Вчера, 19:05
СНВ может быть распространен на новые типы оружия, заявил Рябков
962344611360
Обсудить 58
НАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
России давно пора заканчивать пытаться бодаться с Западом и НАТО в частности. Все равно силеночек не хватит с ними тягаться ни в политическом, ни в военном плане. Я уж молчу о настоящем боестолкновении, где российскую армию попросту сметут.
18 июля, 06:58
yyoudontknowwhoiam
102300584
Ну вроде тут уря патриоты проорались типа нам на ср... мы всех порвем теперь о главном. Глава НАТО четко сказал если вы за гонку вооружений то мы готовы. А вот готова ли Россия к гонке вооружений?
18 июля, 08:40
АСАртур Саляхов
5400106
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
РИА
Новости
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Владимир Зеленский
Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Россией
Лента
новостей
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Пуск крылатых ракет Москит кораблями ТОФ
Опубликовано видео пусков крылатых ракет "Москит" в Японском море
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй напоследок поспорила с Путиным
Калининская АЭС
На Калининской АЭС отключились три энергоблока
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Ракетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине
Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Флаги Германии, России и ЕС
Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после ее возвращения в ПАСЕ
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД
10:16Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС
10:14Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке
10:13В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
10:12В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
10:10Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму
10:09Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
10:07Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение
10:05МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
09:59Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины
09:59Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
09:55Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня
09:49Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции
09:48В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
09:48В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
09:45Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье
09:43Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:42Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг
09:41Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
09:36В Тулуне 44 жилых дома остаются подтопленными
Лента новостейМолния