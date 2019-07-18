Глава НАТО пригрозил России "скоординированным ответом" на решение по ДРСМД

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. НАТО даст скоординированный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Вопрос - что мы будем делать, если они не вернуться к соблюдению. Мы решили, что мы ответим на это. Ответ будет взвешенный и скоординированный", - сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности. Трансляция велась на сайте форума.

Столтенберг отметил, что у НАТО есть ряд вариантов ответа. В частности, это касается усиления противоракетной обороны и обычных вооруженных сил.

Ранее генсек НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться "последним шансом" для спасения договора. С аналогичным призывом выступил Евросоюз. В МИД в ответ на обращение Брюсселя отметили, что Брюссель действует под давлением Вашингтона, а призывы ЕС обращены не по адресу.

Ситуация с ДРСМД

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Советский Союз ликвидировал свои ракеты методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. США уничтожили ракеты "Першинг" методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва якобы не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД. В Москве эти обвинения назвали голословными.