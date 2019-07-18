Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из Альянса в связи с поставками С-400.
"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - заявил Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности в ответ на вопрос о возможности исключения Турции из Альянса. Трансляция велась на сайте форума.
Генсек ООН добавил, "что турецкие С-400 не будут интегрированы в систему ПВО НАТО, потому что они функционально не совместимы".
"Участие Турции в НАТО не сводится к вопросам F-35 или С-400", - подчеркнул Столтенберг.
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.