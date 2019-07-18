Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса

"Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - заявил Столтенберг в ходе Аспенского форума по безопасности в ответ на вопрос о возможности исключения Турции из Альянса. Трансляция велась на сайте форума.