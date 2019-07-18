Зеленский объяснил появление на публике в плавках

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему показался на публике в плавках.

Ранее во время визита в Мариуполь он искупался в фонтане, позже в Одессе — в море. Это вызвало в соцсетях как критику, так и одобрение.

Президент ответил, что желает быть ближе к людям. Он также напомнил, что "хочет остаться человеком", несмотря на то, что пошел в политику.