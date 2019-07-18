Зеленский объяснил появление на публике в плавках

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему показался на публике в плавках.
Ранее во время визита в Мариуполь он искупался в фонтане, позже в Одессе — в море. Это вызвало в соцсетях как критику, так и одобрение.
Президент ответил, что желает быть ближе к людям. Он также напомнил, что "хочет остаться человеком", несмотря на то, что пошел в политику.
"Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8:30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы?", — сказал украиснкий лидер в видеоинтервью, которое обнародовано на его канале в You-tube.