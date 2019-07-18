Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T01:18Z
https://ria.ru/20190718/1556631339.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Зеленский объяснил появление на публике в плавках

01:18
2914
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему показался на публике в плавках.
Ранее во время визита в Мариуполь он искупался в фонтане, позже в Одессе — в море. Это вызвало в соцсетях как критику, так и одобрение.
Президент ответил, что желает быть ближе к людям. Он также напомнил, что "хочет остаться человеком", несмотря на то, что пошел в политику.
"Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8:30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите? Чтобы я был как бывший президент? Чтобы я был Вова-инкогнито? Чтобы я ездил на Мальдивы?", — сказал украиснкий лидер в видеоинтервью, которое обнародовано на его канале в You-tube.
Панорама Киева из парка Владимирская горка
26 мая, 16:23
"Запах шаурмы?" Киевлян удивило поздравление Зеленского с Днем города
428331613
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ракетный крейсер Украина на Николаевском судостроительном заводе на Украине
Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
РИА
Новости
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Лента
новостей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Мэй напоследок поспорила с Путиным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Уфолог рассказал о российских аналогах "Зоны 51"
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Глава НАТО пригрозил России "скоординированным ответом" на решение по ДРСМД
Задержание торговцев наркотиками сотрудниками наркополиции
Россию призывают освободить тысячи "больных убийц"
Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
Девушки делают селфи
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
В распоряжение РИА Новости попал документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе
Вспышка смертельного вируса Эболы достигла международного масштаба
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25"Транснефть" заявила о начале прокачки нефти на Антипинском НПЗ
10:24В Армении задержали 13 человек после столкновений протестующих с полицией
10:24Под Иерусалимом нашли город времен неолита
10:23"Аэрофлот" оценил ущерб от действий "авиаугонщика" в 2,4 миллиона рублей
10:19Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД
10:16Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС
10:14Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке
10:13В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
10:12В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
10:10Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму
10:09Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
10:07Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение
10:05МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
09:59Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины
09:59Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
09:55Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня
09:49Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции
09:48В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
09:48В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
09:45Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье
Лента новостейМолния