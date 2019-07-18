Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать частичный демонтаж ракетного крейсера "Украина", который строят на "Николаевском судостроительном заводе" ещё со времен СССР и до сих пор не могут достроить.
Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил об остановке работы завода в Николаеве из-за отсутствия средств на выплату зарплаты работникам. По утверждению госконцерна, работа завода оказалась заблокированной из-за того, что правительство с февраля 2015 года отказывается возмещать ему средства на содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина", доставшегося украинской армии в наследство от СССР. По данным "Укроборонпрома", счета завода арестованы, задолженность по зарплате составляет более 58 миллионов гривен (2,1 миллиона долларов).
"Он (крейсер – ред.) сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию… Задачи, которые возложены на данный крейсер – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", – сказал Полторак президенту Владимиру Зеленскому после того, как они посетили корабль, передает сайт "Сегодня" в среду.
Министр отметил, что некоторое рабочее оборудование можно использовать в качестве деталей для судов, уже находящихся на вооружении. Он заявил Зеленскому, что нужно выносить на заседание правительства вопрос о демилитаризации крейсера.
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