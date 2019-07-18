Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"

"Он (крейсер – ред.) сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию… Задачи, которые возложены на данный крейсер – сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких в Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризировать", – сказал Полторак президенту Владимиру Зеленскому после того, как они посетили корабль, передает сайт "Сегодня" в среду.