Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Украина не должна идти по пути политической мести, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя инициативу президента Владимира Зеленого о люстрации.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
"Я считаю, что политическая месть, через что прошла Грузия в 2012 году, - это нехорошо. Мне не нравится, если Украина пойдет по этому пути, я хотел бы, чтобы Украина думала наперед", - сказал Волкер.
Дипломат отметил, что считает важным, чтобы в обществе царила справедливость и все было прозрачно.