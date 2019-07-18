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РИА Новости

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

00:25
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Украина не должна идти по пути политической мести, заявил в среду журналистам спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя инициативу президента Владимира Зеленого о люстрации.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
"Я считаю, что политическая месть, через что прошла Грузия в 2012 году, - это нехорошо. Мне не нравится, если Украина пойдет по этому пути, я хотел бы, чтобы Украина думала наперед", - сказал Волкер.
Дипломат отметил, что считает важным, чтобы в обществе царила справедливость и все было прозрачно.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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