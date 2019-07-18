Отпуск на Балтике или в Карелии: зачем туристы едут на Северо-Запад России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Людмила Титова. Курорты Калининградской области, Карелии и окрестностей Санкт-Петербурга привлекают туристов не жарким солнцем и теплым морем, а возможностями для активного, но спокойного отдыха, прогулками по национальным паркам, красотой северной природы, небольшими отелями и комфортабельными санаториями. Куда поехать, чтобы посетить самый первый — ему триста лет — бальнеологический курорт России, где найти пляж, отмеченный "Голубым флагом" впервые в стране, и чем заняться в Мраморном каньоне — в материале РИА Новости.

Янтарный край

"В Светлогорске ощущаешь себя скорее не как в курортном городке, а как в фешенебельном дачном поселке — такой маленький кусочек Европы. Здесь хорошо дышится, много мест для неспешных прогулок, приветливые люди", — рассказывает Екатерина Игумнова из Санкт-Петербурга.

Калининградская область привлекает туристов широкими песчаными пляжами Куршской косы, мягким климатом, ухоженными набережными. В высокий сезон найти здесь номер в отеле бывает сложнее, чем на курортах Краснодарского края или в Крыму.

"Спрос настолько большой, что сейчас и до сентября уже почти невозможно найти номера в гостиницах Светлогорска или Зеленоградска. Ограниченная база объектов размещения — особенность местных курортов. Если к чемпионату мира в самом Калининграде было построено много гостиниц, то на курортах номерной фонд не увеличился", — рассказывает ведущий менеджер туристической компании Андрей Мартынов.

В Светлогорске и Зеленоградске нет крупных отелей — в основном гостевые дома на 15-20 мест. Более вместительные санатории и пансионаты частично заполняются туристами, приезжающими по социальным программам, поэтому мест для туристов остается немного.

"Мы часто отдыхаем в Светлогорске и знаем, что номера нужно бронировать за полгода. В Калининградской области не всегда можно купаться, но там в любом случае хорошо — ощущение, что находишься в Европе. Там фантастическая природа, воздух и исторические памятники. Мы практически не сидели на месте, устраивали велопрогулки по Куршской косе, ездили на экскурсии по другим городам и в соседнюю Литву", — рассказывает Юлия Тарасова из Москвы.

За чистым морем и спокойным отдыхом

Как правило, туристы отдыхают в Калининградской области десять-четырнадцать дней, сообщают туроператоры. В августе можно снять номер в трехзвездочном отеле, например, в Светлогорске, за 50 тысяч рублей в неделю на двоих, апартаменты — за 20 тысяч рублей.

Куршская коса — это территория национального парка, отелей там не много, и номера в них задолго до начала летнего сезона раскупаются в основном самостоятельными туристами, часто — местными жителями. Также заранее отдыхающие бронируют отдых в поселке Янтарном. В 2016 году пляж Янтарного первым в России получил международный сертификат "Голубой флаг", а в текущем году еще один пляж поселка был отмечен этим знаком.

"Не все курорты Калининградской области подпадают под формат классического пляжного отдыха. В Светлогорске, например, пляж совсем узкий — шириной пять-десять метров, при этом он постоянно размывается штормами. В Зеленоградске, напротив, есть песчаные пляжи, но такой развитой инфраструктуры, как на черноморских курортах, здесь нет. Люди едут в Прибалтику не за этим, а за спокойным отдыхом на природе и целебным климатом", — пояснил Андрей Мартынов.

Карелия стала ближе

Сортавала и Рускеала — самые посещаемые курортные территории Карелии. В последние годы они стали ближе и доступнее для гостей благодаря открытию новых транспортных маршрутов.

"В прошлом году из Санкт-Петербурга в Сортавалу начал ходить поезд "Ласточка", на котором до курорта можно добраться за четыре часа. Поэтому самостоятельные туристы стали ездить туда на выходные. От Сортавалы также ходит туристический ретропоезд до Рускеалы, где можно полюбоваться красотами природного парка, подышать горным воздухом", — рассказывает гид по Карелии Андрей Дербин.

© РИА Новости / Илья Тимин Турбаза "Ламберг" на берегу Ладожского озера близ города Сортавала в Карелии © РИА Новости / Илья Тимин Турбаза "Ламберг" на берегу Ладожского озера близ города Сортавала в Карелии

Сортавала и Рускеала пользуются спросом у любителей активного отдыха. Местные гиды предлагают экскурсии в Мраморный каньон (уникальный природный памятник) и эксклюзивную прогулку по ладожским шхерам (архипелаг на Ладожском озере со множеством скалистых островов).

Туроператоры отмечают увеличение спроса на многодневные программы. "Интерес к направлению ощутимо растет. Бронируют длительные индивидуальные поездки с размещением в отелях высокого уровня или в коттеджных поселках с хорошей инфраструктурой, — рассказывает директор департамента рекламы и PR туристической компании Анна Филатовская. — В этом году чаще запрашивают не однодневные поездки, а полноценные туры с проживанием и рыбалкой".

Также востребованы комбинированные туры с проживанием в Петрозаводске, включающие путешествие на Валаам, в Рускеалу, Кижи, на Соловецкие острова, отмечают туроператоры.

Растет число запросов на эксклюзивные индивидуальные программы. "Многие туристы хотят видеть неизвестную Карелию, например путешествовать по лесам на квадроциклах или съездить на острова Ладожского озера, — рассказывает Андрей Дербин. — Востребованы туры на катере вокруг Валаама, поскольку только так можно увидеть все скиты, расположенные там".

Стоимость размещения в отелях и гостевых домах этого района Карелии — около двух с половиной тысяч рублей в сутки на человека, рассказал Андрей Дербин. Путевка на неделю в среднем обходится от 21 до 50 тысяч на двоих — в зависимости от набора услуг.

В Карелию едут не только отдохнуть, но и подлечиться. Бальнеологический и грязевой курорт Марциальные воды находится в 53 километрах от Петрозаводска. Это первый российский курорт, он был основан Петром I еще в 1719 году.

Отпуск на берегу Финского залива

Побережье Финского залива в Ленинградской области также привлекает любителей оздоровительного отдыха.

Наиболее популярны курортные зоны региона — Сестрорецк, Зеленогорск и Репино.

Там широкие песчаные пляжи в сочетании с красивой природой. В жару вода в заливе прогревается до комфортной температуры. "Эти курорты, как правило, посещают жители Ленинградской области, поскольку они расположены недалеко от города", — рассказывает ведущий менеджер одного из крупных туроператоров Оксана Молчанова.