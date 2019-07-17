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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в трех сирийских провинциях

Вчера, 22:17
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населенного пункта Сабикия провинции Алеппо", - сказал он.
Бакин также сообщил, что на сегодняшний день в Сирии восстановлено 32 018 жилых домов, 876 образовательных и 180 медицинских учреждений.
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Война в СирииСирия
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