Боевики обстреляли шесть населенных пунктов в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов: Сараф, Калъат-Марза и Джей-Бахса провинции Латакия, Хамамият и Хараб-эль-Хизатио провинции Хама, а также населенного пункта Сабикия провинции Алеппо", - сказал он.