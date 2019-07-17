Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Верховной раде

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство в Верховной раде необходимо его партии, чтобы снизить возможность политической коррупции.

"Большинство в Верховной раде дает возможность прекратить традицию договариваться. Традицию политических терок, продавать места, меняться портфелями. Мы хотим набрать много голосов, высокий рейтинг для того, чтобы снизить возможность с кем-то о чем-то говорить", - сказал Зеленский в видеоинтервью, которое обнародовано на его канале в Youtube.

Президент также пожаловался, что в стране нельзя никому доверять.

"Политика компромиссов, говорят. Я думаю, что за эти 30 лет достаточно компромиссов, хочется нормальных, честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых, нормальных людей... Хотя в этом правительстве есть пара человек "незашкваренных", с которыми мы будем работать, но это мы будем решать", - добавил Зеленский.

Верховная рада девятого созыва, которую украинцы изберут на внеочередных парламентских выборах 21 июля, заработает осенью. Согласно соцопросам, лишь пять партий имеют шансы пройти в парламент: партия Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность", "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос", возглавляемый украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. Часть из этих сил будет формировать коалицию.