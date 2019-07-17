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РИА Новости

Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Верховной раде

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство в Верховной раде необходимо его партии, чтобы снизить возможность политической коррупции.

"Большинство в Верховной раде дает возможность прекратить традицию договариваться. Традицию политических терок, продавать места, меняться портфелями. Мы хотим набрать много голосов, высокий рейтинг для того, чтобы снизить возможность с кем-то о чем-то говорить", - сказал Зеленский в видеоинтервью, которое обнародовано на его канале в Youtube.

Президент также пожаловался, что в стране нельзя никому доверять.
"Политика компромиссов, говорят. Я думаю, что за эти 30 лет достаточно компромиссов, хочется нормальных, честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых, нормальных людей... Хотя в этом правительстве есть пара человек "незашкваренных", с которыми мы будем работать, но это мы будем решать", - добавил Зеленский.
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Верховная рада девятого созыва, которую украинцы изберут на внеочередных парламентских выборах 21 июля, заработает осенью. Согласно соцопросам, лишь пять партий имеют шансы пройти в парламент: партия Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", партия бывшего главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность", "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос", возглавляемый украинским музыкантом Святославом Вакарчуком. Часть из этих сил будет формировать коалицию.
Основу будущего парламентского большинства составит лидер электоральных предпочтений украинцев "Слуга народа", партию готовы поддержать более 40% избирателей. При этом падение рейтингов в преддверии выборов лишает партию возможности создать однопартийное большинство, а значит, ей придется объединяться с другими политическими игроками, чтобы собрать минимально необходимые 226 голосов. В то же время будущая конфигурация парламента во многом будет зависеть от результатов выборов по мажоритарным округам. По мнению экспертов, вероятнее всего, коалицию в Раде создадут три партии - "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина".
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