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РИА Новости

Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец

Вчера, 20:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом, сообщило местное интернет-издание "Новости-N".
По данным издания, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла "малороссом" (устаревшее определение украинца, существовавшее в Российской империи).
Москаленко попыталась оправдаться, заявив, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенко.
"Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так", - сказал Зеленский.
Москаленко на это ответила: "Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом и мы будем с вами вместе сотрудничать".
Зеленский в свою очередь заявил, что это задача главы Николаевского облсовета - доказать, что она украинка.
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