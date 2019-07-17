Зеленский и украинская чиновница поспорили, кто малоросс, а кто украинец

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом, сообщило местное интернет-издание Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили на тему, кто является украинцем, а кто малороссом, сообщило местное интернет-издание "Новости-N"

По данным издания, во время посещения Николаевского судостроительного завода журналисты рассказали Зеленскому, что Москаленко ранее критиковала его и называла "малороссом" (устаревшее определение украинца, существовавшее в Российской империи).

Москаленко попыталась оправдаться, заявив, что ранее поддерживала бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Придется вам как-то выживать, со мною, с малороссом, ну как-то так", - сказал Зеленский.

Москаленко на это ответила: "Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом и мы будем с вами вместе сотрудничать".