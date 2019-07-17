МИД рассказал о возможных последствиях прекращения ДСНВ

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. Риск гонки вооружений существенно возрастет, если Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) прекратит свое существование, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

"Если и когда договор (ДСНВ - ред.) прекратит существование, никакие верификационные режимы действовать не будут... Мы окажемся в ситуации, когда риски гонки вооружений существенно возрастут. Как они возрастут после того, как ДРСМД прекратит свое существование 2 августа", - сказал Рябков.