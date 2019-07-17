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РИА Новости

В Петербурге двух росгвардейцев заподозрили в попытке подбросить наркотики

Вчера, 18:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих бойцов Росгвардии по подозрению в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Двое сотрудников Росгвардии были задержаны. Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
По информации местных СМИ, молодой человек обратился в полицию и заявил, что ему подбросили наркотики двое сотрудников Росгвардии, которые потребовали за избавление от уголовной ответственности 300 тысяч рублей. По данным СМИ, подозреваемых в вымогательстве задержали в момент передачи денег.
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