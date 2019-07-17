В Петербурге двух росгвардейцев заподозрили в попытке подбросить наркотики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих бойцов Росгвардии по подозрению в попытке подбросить молодому человеку наркотики для вымогательства денег, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По информации местных СМИ, молодой человек обратился в полицию и заявил, что ему подбросили наркотики двое сотрудников Росгвардии, которые потребовали за избавление от уголовной ответственности 300 тысяч рублей. По данным СМИ, подозреваемых в вымогательстве задержали в момент передачи денег.