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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко: товарооборот с Белоруссией существенно возрос за последний год

Вчера, 18:02
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С. - ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Товарооборот Ленинградской области с Белоруссией за последний год увеличился на 24,6%, написал у себя на странице в социальной сети глава региона Александр Дрозденко в связи с рабочим визитом в Россию президента Республики Беларусь Александром Лукашенко и его участием в пленарном заседании Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге.
Его главной темой станут "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".
"Ленобласть ведет активную торговлю с Белоруссией: за последний год товарооборот увеличился на 24,6% до 264,4 миллиона долларов с двукратным перевесом в пользу области. Мы продаем в республику бумагу, удобрения, топливо. Покупаем химические волокна, алюминиевые изделия, продукты питания. Имеем прямые договоры о сотрудничестве с Минском, Гомельской, Витебской и Могилевской областями", - отметил глава Ленобласти.
При этом он сообщил, что ближайшие два дня будут полностью посвящены работе с чиновниками Республики Беларусь.
"Завтра на форуме регионов "сверим часы" с Могилевской областью по выполнению соглашения о сотрудничестве", - отметил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоБелоруссия
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