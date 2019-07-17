В Татарстане заинтересованы в создании полной цепи производства композитов

КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Татарстан успешно осваивает выпуск композитных материалов и заинтересован в создании в республике полной технологической цепочки производства и продвижения композитной продукции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в среду принял участие в совещании, посвящённом перспективным направлениям развития композитного кластера. Также в работе участвовал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Татарстан является членом промышленного кластера "Композиты без границ". Мы заинтересованы в создании у себя полной технологической цепочки производства и продвижения композитной продукции", - сказал Минниханов в ходе совещания, подчеркнув, что развитие композиционных материалов имеет стратегическое значение.

В частности, по словам президента Татарстана, в республике наряду с производством углеволокна, успешно развивается выпуск стекловолокна и компаундов, стеклопластиковых труб, профильных изделий на основе стекловолокна и эпоксидных связующих. Компанией "Танеко" начаты проектные работы по производству малеинового ангидрида. В июне 2021 года планируется ввести в эксплуатацию производство базового сырья для выпуска полиэфирных смол мощностью 50 тысяч тонн. Кроме того, завершаются работы по выбору лицензиара технологии получения акрилонитрила.

"Сегодня мы осмотрели строящееся производство ПАН-прекурсора. Все работы идут в графике. Таким образом, в республике есть все предпосылки для гарантированного обеспечения сырьем композитного кластера на базе продукции компаний "Алабуга-Волокно", "Танеко", "Казаньоргсинтез", "Татнефть-Алабуга Стекловолокно", "Татнефть-Пресскомпозит" и ряда других предприятий", - сказал глава республики.