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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане заинтересованы в создании полной цепи производства композитов

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Татарстан успешно осваивает выпуск композитных материалов и заинтересован в создании в республике полной технологической цепочки производства и продвижения композитной продукции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду принял участие в совещании, посвящённом перспективным направлениям развития композитного кластера. Также в работе участвовал генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв.
"Татарстан является членом промышленного кластера "Композиты без границ". Мы заинтересованы в создании у себя полной технологической цепочки производства и продвижения композитной продукции", - сказал Минниханов в ходе совещания, подчеркнув, что развитие композиционных материалов имеет стратегическое значение.
В частности, по словам президента Татарстана, в республике наряду с производством углеволокна, успешно развивается выпуск стекловолокна и компаундов, стеклопластиковых труб, профильных изделий на основе стекловолокна и эпоксидных связующих. Компанией "Танеко" начаты проектные работы по производству малеинового ангидрида. В июне 2021 года планируется ввести в эксплуатацию производство базового сырья для выпуска полиэфирных смол мощностью 50 тысяч тонн. Кроме того, завершаются работы по выбору лицензиара технологии получения акрилонитрила.
"Сегодня мы осмотрели строящееся производство ПАН-прекурсора. Все работы идут в графике. Таким образом, в республике есть все предпосылки для гарантированного обеспечения сырьем композитного кластера на базе продукции компаний "Алабуга-Волокно", "Танеко", "Казаньоргсинтез", "Татнефть-Алабуга Стекловолокно", "Татнефть-Пресскомпозит" и ряда других предприятий", - сказал глава республики.
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Минниханов заметил, что в аэрокосмической отрасли есть примеры использования санкций в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях. В частности, это производство материалов для композитного крыла самолета МС-21. Он выразил уверенность, что созданные за последние годы в "Росатоме" компетенции, реализуемые в том числе в Татарстане, позволят обеспечить технологическую безопасность отечественной композитной отрасли.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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