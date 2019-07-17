Эксперт объяснила "покушение" на Сальвини

РИМ, 17 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Развитие истории с обнаружением крупного арсенала оружия и якобы готовившимся покушением на вице-премьера Италии Маттео Сальвини выглядит как попытка отвлечь внимание от скандала с якобы имевшим место финансированием Россией возглавляемой им партии "Лига", считает эксперт итальянского Института международных политических исследований Элеонора Тафуро.

В понедельник сообщалось, что спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия, в том числе ракету класса "воздух-воздух", у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны. В ходе операции были арестованы три человека: двое итальянцев и швейцарец. После публикации релиза на официальном сайте полиции он подвергся редактуре, в результате которой вместо фразы "… проводили мониторинг ряда лиц, связанных с ультраправым движением и участвовавшим в украинском регионе Донбасса против сторонников независимости", появилась более обтекаемая формулировка.

В новой версии полиция заявила, что расследование касалось правых экстремистов из Италии, в прошлом принимавших участие в боевых действиях в Донбассе. Во вторник Сальвини назвал группу, связанную с арсеналом, украинской, и заявил, что ранее получал сообщения о готовившемся против него покушении. По его словам, ее участников и весь арсенал удалось найти благодаря переданной им информации.

"Мне как исследователю и как гражданину это представляется неуклюжей попыткой отвлечь внимание от важного дела вокруг предполагаемых российских денег "Лиги". Если эта история появилась и если вице-премьеру нечего скрывать, он должен объявить себя готовым к любым разъяснениям и объяснениям", - заявила РИА Новости Тафуро, занимающаяся проблемами России, Кавказа и Средней Азии.

По ее словам, выбор момента времени, чтобы сообщить об обнаружении арсенала и якобы готовившемся покушении, "довольно удивителен" и "немного подозрителен".

"Это либо счастливый случай, либо попытка использовать факты в собственных интересах. Я не говорю, что всю историю сделал он (Сальвини), но он мог взяться за нее, чтобы перевести фокус внимания от серьезного скандала", - сказала Тафуро, выразив уверенность, что само заявление Сальвини о предотвращенном нападении выглядит как самореклама.

Она подчеркнула, что нахождение итальянцев на востоке Украины уже подтверждено ранее, при этом граждане Италии действуют в Донбассе по обе стороны конфликта.

"Тот факт, что Сальвини признал присоединение Крыма к России, возможно, заставляет киевские власти питать к нему враждебность. Но я не склонна верить в то, что украинские спецслужбы могли бы планировать его убийство", - сказала исследовательница.

Между тем, ведущие итальянские СМИ, в том числе газета Il Corriere della Sera, в среду вышли с материалами об отсутствии у следствия информации о якобы готовившемся покушении на Сальвини со стороны украинских ультранационалистов. Со ссылкой на свои источники издание пишет, что в августе прошлого года спецслужбы и полиция Италии получили от некоего "бывшего агента КГБ" сообщения о циркулирующих на Украине слухах вокруг возможного покушения на итальянского политика. "Но то, что, как он сказал, слышал на Украине, остается без доказательств", пишет газета.

Впрочем, информация, полученная от бывшего сотрудника разведки, заставила итальянскую сторону поместить под наблюдение пятерых своих соотечественников, которые побывали на войне в Донбассе и были тесно связаны с батальоном "Азов" МВД Украины. В их перехваченных телефонных разговорах также не говорилось о покушении на вице-премьера Италии, однако четыре месяца назад один из них получил звонок из Болоньи касательно покупки ракеты "Матра" французского производства, находящейся на вооружении Катара.

Одно только это предложение привело к началу нового расследования об обороте оружия, которое не было связано с первоначальным и не установило возможность нападения на Сальвини, пишет Il Corriere.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал сообщил, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Салвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента.

Однако громкий скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как на прошлой неделе американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российской нефти, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига". Вскоре после этого стало известно, что Савоини проходит по следственному делу, которое прокуратура Милана с февраля ведет в связи с данной историей, и подозревается в "международной коррупции". По информации ряда итальянских СМИ, миланская прокуратура рассматривает возможность обратиться в компетентные российские органы по этому вопросу.

В понедельник Савоини впервые побывал на допросе у следователей миланской прокуратуры, но воспользовался правом не отвечать на их вопросы. Тем временем два других итальянских участника переговоров в Москве – адвокат Джанлука Меранда и консультант Франческо Ваччини - сами подтвердили этот факт местным СМИ. Во вторник главный прокурор Милана Франческо Греко заявил, что данное расследование будет длительным и трудоемким. При этом он исключил необходимость заслушать по данному делу Сальвини, который неоднократно заявлял, что "Лига" не получала никакого финансирования из России.